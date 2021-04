La Evian costretta a scusarsi con gli islamici per un tweet | ma finisce lo stesso male

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr — Anche lanella tagliola del politicamente corretto. O meglio, ci cade direttamente da sola, eper subire sia gli attacchi dell’inquisizione buonista sia di coloro che, al contrario, di questa deriva ne hanno piene le scatole. E che, almeno stavolta, sembrerebbero in sovrannumero rispetto ai primi.e ilincriminato Tutto nasce daldell’azienda datato il 13 aprile, primo giorno di Ramadan, il mese sacro per i fedeli di religione musulmana in cui è vietato bere e mangiare dall’alba al tramonto. «Retwittate se avete già bevuto il vostro litro d’acqua», recitava il messaggio lanciato dall’azienda. Provocando così le ire di alcuni degli esponenti più intransigenti della comunità islamica secondo i quali, evidentemente, ...

