La DP Noleggi SG Volley doma al tie-break un’ottima FAR Volley Ottavima Napoli

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel recupero del big match del quinto turno di campionato, le diavole rosse sangiorgesi hanno la meglio contro una buona Fare restano sole al comando del girone D di C femminile. Una vittoria importante ottenuta in una gara fondamentale per aggiudicarsi la prima posizione del girone, quella ottenuta dalla DPSG, che al Palaveriero di San Giorgio a Cremano, conquista due punti che fanno guardare con ottimismo al prosieguo del campionato. Ottimo l’approccio iniziale della compagine sannita che vince agevolmente i primi due set con parziali netti. Dal terzo set, complice un vistoso calo di concentrazione e fisico, oltre che ad un buon ritorno delle padroni di casa, la gara cambia volto ed ad avere la meglio è la squadra ...

San Giorgio del Sannio . Un grande rinforzo per la DPSG che ha ufficializzato l'acquisto della forte ed esperta palleggiatrice Veronica Masella, che ritornerà a giocare con le diavole rosse sangiorgesi dove qualche anno fa ha esordito nel ...San Leucio del Sannio . Ancora una vittoria per le diavole rosse della DPSG che nel terzo turno del campionato di serie C femminile si aggiudicano il match contro la VB 70 di Pomigliano con un secco 3 - 0. Partita mai in discussione, che ha permesso ai coach ...Benevento – Nel recupero del big match del quinto turno di campionato, le diavole rosse sangiorgesi hanno la meglio contro una buona Far Volley Napoli e restano sole al comando del girone D di C femmi ...