La Casertana reagisce e batte il Monopoli | decisivo Cuppone

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la deludente prestazione con la Viterbese, laè tornata al successondo 1-0 ilcon una grande reazione d’orgoglio. I cinque schiaffi di Viterbo andavano cancellati tornando ad essere ladi sempre. E così è stato. Il gol dell’ex di turno Gigiha messo le cose in chiaro in una prima frazione che ha visto i falchi fare la loro consueta partita. Nella ripresa ilha provato a fare qualcosa di più, ma i rossoblu sono stati sempre lì sfiorando anche il bis con Rosso. Nel finale è poi toccato ad Avella chiudere la saracinesca e a spegnare le ultime speranze dei padroni di casa.0-1: Taliento, Viteritti, ...

