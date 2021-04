La Campania fissa l’obiettivo: “Chiudere vaccinazioni over 80 entro dieci giorni” (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Completare l’immunizzazione con doppia dose dei cittadini di oltre 80 anni nel giro di una settimana o al massimo dieci giorni, anche sospendendo altre attività. E’ questo l’obiettivo formalizzato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Campania in una nota ufficiale mandata stamattina a tutti i direttori delle Asl e degli ospedali in cui si effettuano i vaccini in Regione. l’obiettivo è stato formalizzato in una riunione del 12 aprile alla presenza del governatore De Luca e porta alla “forte esigenza di completare la vaccinazione per tutti gli aderenti alla platea degli over 80, sia deambulanti che domiciliari”. Nella missiva si ribadisce che il completamento degli over 80 è un “obiettivo prioritario regionale per il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Completare l’immunizzazione con doppia dose dei cittadini di oltre 80 anni nel giro di una settimana o al massimo, anche sospendendo altre attività. E’ questoformalizzato oggi dall’Unità di Crisi della Regionein una nota ufficiale mandata stamattina a tutti i direttori delle Asl e degli ospedali in cui si effettuano i vaccini in Regione.è stato formalizzato in una riunione del 12 aprile alla presenza del gnatore De Luca e porta alla “forte esigenza di completare la vaccinazione per tutti gli aderenti alla platea degli80, sia deambulanti che domiciliari”. Nella missiva si ribadisce che il completamento degli80 è un “obiettivo prioritario regionale per il ...

