La borraccia di lusso di Chiara Ferragni va sold out in meno di un’ora! Ecco quanto costa (Di giovedì 15 aprile 2021) Chiara Ferragni ha lanciato una nuova borraccia di lusso sul mercato ed è subito boom di vendite, articolo sold out in soli 50 minuti. L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni proprio come il Re Mida che con il suo proverbiale tocco d’oro, sa trasformare qualsiasi cosa faccia in un vero successo, l’ultimo? Una nuova borraccia di lusso andata già sold out in brevissimo tempo. L’influencer e blogger italiana ha infatti lanciato sul mercato il prodotto firmato “Chiara Ferragni Brand” e realizzato in collaborazione con 24 Bottles il noto marchio specializzato in borracce termiche, ma dopo soli 50 minuti, l’articolo è diventato già sold out. Ecco ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 15 aprile 2021)ha lanciato una nuovadisul mercato ed è subito boom di vendite, articoloout in soli 50 minuti. L’imprenditrice digitaleproprio come il Re Mida che con il suo proverbiale tocco d’oro, sa trasformare qualsiasi cosa faccia in un vero successo, l’ultimo? Una nuovadiandata giàout in brevissimo tempo. L’influencer e blogger italiana ha infatti lanciato sul mercato il prodotto firmato “Brand” e realizzato in collaborazione con 24 Bottles il noto marchio specializzato in borracce termiche, ma dopo soli 50 minuti, l’articolo è diventato giàout....

Chiara Ferragni, borraccia sold out in 50 minuti/ Bottiglia 'glam' a ruba: prezzo Dopo il suo ingresso nel Cda di Tod's , Chiara Ferragni raggiunge un nuovo obiettivo: lanciare la sua borraccia personalizzata (ma ovviamente di lusso). Si tratta di un accessorio simbolo dei Fridays for Future ma con un occhio alla moda al punto da essere glitterata e decorata con l''Eyelike', il ...

