Katia Follesa: “Ha compreso che ero io la donna della sua vita” (Di giovedì 15 aprile 2021) Reduce dall’esperienza di “LOL – Chi ride è fuori”, Katia Follesa ha raccontato della sua storia d’amore che ha avuto un inizio turbolento Katia Follesa è stata protagonista del recente “LOL – Chi ride è fuori”, format che ha entusiasmato tra hype e meme tutte le generazioni di italiani. Nello scontro finale, la comica, attrice e conduttrice ha perso, ma ha anche conquistato popolarità e affetto dal pubblico. Katia Follesa, conosciuta per essere stata una dei tanti comici che si sono esibiti sul palco di Zelig e in seguito per essere la donna più invidiata d’Italia dato che lavora fianco a fianco con Damiano Carrara, ha raccontato della sua storia d’amore con il compagno Angelo Pisani. I due sono una coppia da anni e sui social amano ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Reduce dall’esperienza di “LOL – Chi ride è fuori”,ha raccontatosua storia d’amore che ha avuto un inizio turbolentoè stata protagonista del recente “LOL – Chi ride è fuori”, format che ha entusiasmato tra hype e meme tutte le generazioni di italiani. Nello scontro finale, la comica, attrice e conduttrice ha perso, ma ha anche conquistato popolarità e affetto dal pubblico., conosciuta per essere stata una dei tanti comici che si sono esibiti sul palco di Zelig e in seguito per essere lapiù invidiata d’Italia dato che lavora fianco a fianco con Damiano Carrara, ha raccontatosua storia d’amore con il compagno Angelo Pisani. I due sono una coppia da anni e sui social amano ...

Advertising

fabritaara : Non scherzo quando dico che mia madre somiglia a Katia Follesa - mcrsanidea : *katia follesa che dice NO VABBE* - elicriso2 : RT @turbobuonista: Notevole anche Katia Follesa, è davvero brava e probabilmente sottovalutata. Fedez e Maionchi restano (fortunatamente) s… - turbobuonista : Notevole anche Katia Follesa, è davvero brava e probabilmente sottovalutata. Fedez e Maionchi restano (fortunatamen… - _WhiteThiago : Vorrei Katia Follesa in: “CICCONE IN SALA REGISTRAZIONE PREGO” -