Karina Cascella pesantemente attaccata sui social: la pronta risposta dell’opinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) Ancora una volta Karina Cascella è stata oggetto di pesanti critiche sui social. L’opinionista già nelle scorse settimane era stata spesso al centro delle polemiche per i suoi attuali rapporti con Alessandra Gallocchio, compagna del suo ex nonché padre di sua figlia Ginevra, Salvatore Angelucci. Questa volta Karina è finita nel mirino degli haters per una risposta data su Instagram. Un follower le ha infatti domandato come fare per mantenere in un rapporto lo stesso feeling che, solitamente, unisce due persone all’inizio della relazione. Karina ha quindi risposto facendo alcuni esempi relativi al suo rapporto col compagno Max Colombo: Per quello che mi riguarda mi prendo cura del mio rapporto ogni giorno. In tanti modi diversi. Anche in casa non manca mai un po’ di rossetto e il ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Ancora una voltaè stata oggetto di pesanti critiche sui. L’opinionista già nelle scorse settimane era stata spesso al centro delle polemiche per i suoi attuali rapporti con Alessandra Gallocchio, compagna del suo ex nonché padre di sua figlia Ginevra, Salvatore Angelucci. Questa voltaè finita nel mirino degli haters per unadata su Instagram. Un follower le ha infatti domandato come fare per mantenere in un rapporto lo stesso feeling che, solitamente, unisce due persone all’inizio della relazione.ha quindi risposto facendo alcuni esempi relativi al suo rapporto col compagno Max Colombo: Per quello che mi riguarda mi prendo cura del mio rapporto ogni giorno. In tanti modi diversi. Anche in casa non manca mai un po’ di rossetto e il ...

Advertising

xbsaforselena : - Soleil - Francesca Cipriani - Guendalina Tavassi, Rosa Di Grazia e Karina Cascella come trio di vrenzole - Marco… - IsaeChia : Karina Cascella pesantemente attaccata sui social: la pronta risposta dell’opinionista #uominiedonne - theHisSILENT8 : Sono troppo preoccupata per l’assenza di Tina, non la menzionano e non spiegano mai Perchè non ci sia, temo il pegg… - RadioSoap2 : @sergiomarcoc Futuro opinionista a DomenicaLive,lo posizionerei fisso tra Ciacci e Karina Cascella. Vedremo... - InRihannaItrust : Floriana Messina, SOLEIL, Fariba, Eva Henger, Abraham, Rosa Di Grazia, Aida Nizar, Karina Cascella, Nadia Rinaldi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Karina Cascella e la maglietta che cade giù: sensualissima con la spalla scoperta L'influencer, showgirl e opinionista Karina Cascella ha pubblicato una foto in bianco e nero: il web ha apprezzato lo scatto! Proprio due ore fa, Karina ha condiviso con i suoi 1,1 milioni di followers una foto in bianco e nero scattata ...

FRANCESCA BRAMBILLA, LA BONA SORTE DI AVANTI UN ALTRO/ Con Francesco Oppini... E ancora, la relazione con l'allora promesso sposo di Karina Cascella , Max Colombo, con il quale ci fu uno strano e sibillino messaggio da parte di Francesca, che raccontò via social che l'anello ...

Karina Cascella viene pesantemente attaccata sui social Isa e Chia Karina Cascella pesantemente attaccata sui social: la pronta risposta dell’opinionista Ancora una volta Karina Cascella è stata oggetto di pesanti critiche sui social. L'opinionista già nelle scorse settimane era stata spesso al centro delle p ...

Da Fedez alla Cascella: i vip scelgono le bollicine colorate per brindare… E anche i vip brindano. Ora più che mai che qualcosa sta cambiando e la luce, in fondo al tunnel, si vede. Un vero e proprio boom per lo spumante ...

L'influencer, showgirl e opinionistaha pubblicato una foto in bianco e nero: il web ha apprezzato lo scatto! Proprio due ore fa,ha condiviso con i suoi 1,1 milioni di followers una foto in bianco e nero scattata ...E ancora, la relazione con l'allora promesso sposo di, Max Colombo, con il quale ci fu uno strano e sibillino messaggio da parte di Francesca, che raccontò via social che l'anello ...Ancora una volta Karina Cascella è stata oggetto di pesanti critiche sui social. L'opinionista già nelle scorse settimane era stata spesso al centro delle p ...E anche i vip brindano. Ora più che mai che qualcosa sta cambiando e la luce, in fondo al tunnel, si vede. Un vero e proprio boom per lo spumante ...