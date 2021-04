Juventus, Toni su Dybala: “Chiede 14 milioni di ingaggio? Non si è mai dimostrato un leader” (Di giovedì 15 aprile 2021) Paulo Dybala rinnova con la Juventus oppure no? Sul tema è intervenuto anche Luca Toni, ex centravanti bianconero, che ha parlato così a Tuttosport: “Se davvero Chiedesse 14-15 milioni di ingaggio in un momento del genere sarebbe un problema – le sue parole -. Questo ragazzo ha un grande potenziale, però non ha mai dimostrato di essere leader nella Juve. Non so se questo dipenda dalla presenza di Ronaldo o meno“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Paulorinnova con laoppure no? Sul tema è intervenuto anche Luca, ex centravanti bianconero, che ha parlato così a Tuttosport: “Se davverosse 14-15diin un momento del genere sarebbe un problema – le sue parole -. Questo ragazzo ha un grande potenziale, però non ha maidi esserenella Juve. Non so se questo dipenda dalla presenza di Ronaldo o meno“. SportFace.

