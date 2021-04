Juventus, plusvalenza Szczesny in caso di arrivo di Donnarumma (Di giovedì 15 aprile 2021) Calciomercato Juventus: nel caso in cui dovesse arrivare Gianluigi Donnarumma, i bianconeri potrebbero cedere Szczesny e portare a casa un’ottima plusvalenza Il futuro di Szczesny alla Juve è legato inevitabilmente a quello che potrebbe essere il colpo a zero della sessione estiva: Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, in scadenza di contratto con i rossoneri, non ha trovato ancora l’accordo per il prolungamento e a fine stagione potrebbe andar via a zero. La Juventus ci pensa e ovviamente al possibile colpo si lega anche la permanenza del polacco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Come rivela La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore, pagato 15 milioni nel 2017, sarebbe un’ottima ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Calciomercato: nelin cui dovesse arrivare Gianluigi, i bianconeri potrebbero cederee portare a casa un’ottimaIl futuro dialla Juve è legato inevitabilmente a quello che potrebbe essere il colpo a zero della sessione estiva: Gigio. Il portiere del Milan, in scadenza di contratto con i rossoneri, non ha trovato ancora l’accordo per il prolungamento e a fine stagione potrebbe andar via a zero. Laci pensa e ovviamente al possibile colpo si lega anche la permanenza del polacco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come rivela La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore, pagato 15 milioni nel 2017, sarebbe un’ottima ...

Advertising

ZZiliani : La migliore del giorno è il “piano” della #Juventus per riportare a casa #Kean sbolognato 2 anni fa per una plusval… - sportli26181512 : L’altra metà dell’affare Gigio: quanto vale Szczesny? E dove può andare?: L’altra metà dell’affare Gigio: quanto va… - Yuro_23 : RT @PaPaganini: Buonasera. Al di là di quello che poi deciderà di fare #Cr7, la #Juventus potrebbe inserire #Dybala in un’operazione stile… - giuseppesarcia : RT @ZZiliani: La migliore del giorno è il “piano” della #Juventus per riportare a casa #Kean sbolognato 2 anni fa per una plusvalenza da 22… - Ftbnews24 : #JuveGenoa #Juve verso #AtalantaJuventus @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine #Cristiano… -