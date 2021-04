Juventus, per Da Graca rinnovo di contratto fino al 2024 (Di giovedì 15 aprile 2021) La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto per Cosimo Marco Da Graca. L’attaccante 18enne di origini palermitane ha prolungato il suo accordo con il club bianconero fino al 2024. In questa stagione Da Graca ha fatto il suo esordio in prima squadra nel match di Coppa Italia contro la Spal, ma in diverse altre occasioni è stato aggregato ai convocati di Pirlo per poi dividersi tra Primavera e Under 23 della Vecchia Signora. La Juventus si conferma così sempre attenta sul fronte dei giovani italiani, come dimostrano le tante operazioni degli ultimi anni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Laha annunciato ufficialmente ildiper Cosimo Marco Da. L’attaccante 18enne di origini palermitane ha prolungato il suo accordo con il club bianconeroal. In questa stagione Daha fatto il suo esordio in prima squadra nel match di Coppa Italia contro la Spal, ma in diverse altre occasioni è stato aggregato ai convocati di Pirlo per poi dividersi tra Primavera e Under 23 della Vecchia Signora. Lasi conferma così sempre attenta sul fronte dei giovani italiani, come dimostrano le tante operazioni degli ultimi anni. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus per Gravina: "Riapertura stadi? Forse per la finale di Coppa Italia" Vaccinazioni ok L'ipotesi che circola è quella della finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta , in programma per il 19 maggio allo stadio Olimpico di Roma, lo stesso teatro della quattro gare ...

Paolo Dal Pino si dimette?/ Presidente Lega Serie A sfiduciato da sette club ... si era diffiusa la notizia che Dal Pino si sarebbe dimesso, in realtà sembra che per ora non ci sia nulla di definitivo, tuttavia vi sono sette società di Serie A (tra cui Juventus, Inter, Napoli e ...

LIVE TJ - Allenamento mattutino per la Juve. Dubbio sul partner offensivo di CR7 13:51 - ALLENAMENTO MATTUTINO PER LA JUVE - La Juventus, questa mattina, si è allenata in vista della gara contro l'Atalanta. Andrea Pirlo ha ancora qualche dubbio di formazione e ...

Ag. Bentancur: ‘Futuro? Lui è felice, ma deciderà la Juve se proseguire insieme’ Commenta per primo L’agente di Rodrigo Bentancur, Daniel Bolotnicoff, ha parlato a Tuttojuve del futuro del suo assistito, entrato suo malgrado in molte critiche di questa stagione della Juventus. STR ...

