Juventus, Moggi: “Scambio Dybala-Icardi? Una pazzia. Cristiano Ronaldo resta” (Di giovedì 15 aprile 2021) Luciano Moggi, attraverso il suo profilo Twitter, ha detto la sua su un possibile Scambio tra Dybala e Icardi, soffermandosi poi anche sul futuro di Cristiano Ronaldo: “Dybala per Icardi mi sembra una pazzia! L’anno scorso è stato lui il Ronaldo bianconero. Non rinuncerei a Dybala, perché a questa Juventus mancano i guizzi. Ronaldo? resta sicuramente alla Juve, anche perché nessuno può permettersi di pagare il suo stipendio”, ha scritto l’ex dg bianconero. #Dybala per #Icardi mi sembra una pazzia! L’anno scorso è stato lui il #Ronaldo bianconero. Non rinuncerei a ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Luciano, attraverso il suo profilo Twitter, ha detto la sua su un possibiletra, soffermandosi poi anche sul futuro di: “permi sembra una! L’anno scorso è stato lui ilbianconero. Non rinuncerei a, perché a questamancano i guizzi.sicuramente alla Juve, anche perché nessuno può permettersi di pagare il suo stipendio”, ha scritto l’ex dg bianconero. #per #mi sembra una! L’anno scorso è stato lui il #bianconero. Non rinuncerei a ...

