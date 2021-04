Juventus, il vero motivo che ha fatto saltare l’arrivo di Reynolds (Di giovedì 15 aprile 2021) La Juventus sarebbe stato ad un passo da Brian Reynold ma la trattativa sarebbe saltata soltanto per una condizione. Intervenuto a The Italian Football Podcast, il padre del ragazzo ha svelato tutti i retroscena. L’americano non avrebbe accettato di firmare con la società bianconera perché non sarebbe stato disposto a giocare nel Benevento prima di accasarsi alla Continassa. Juventus: la verità sull’affare Reynolds “Il fattore determinante è che volesse una squadra dove fosse necessario rimanere. Con la Juventus sarebbe passato al Benevento, prima, non sapevamo nemmeno per quanto tempo. La Juve è stata molto interessata e lui era pronto a firmare, solo che capito che in Europa che i giocatori giovani vengono buttati nel fuoco più velocemente che in MLS. Ma Bryan voleva una squadra per rimanerci, la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 15 aprile 2021) Lasarebbe stato ad un passo da Brian Reynold ma la trattativa sarebbe saltata soltanto per una condizione. Intervenuto a The Italian Football Podcast, il padre del ragazzo ha svelato tutti i retroscena. L’americano non avrebbe accettato di firmare con la società bianconera perché non sarebbe stato disposto a giocare nel Benevento prima di accasarsi alla Continassa.: la verità sull’affare“Ilre determinante è che volesse una squadra dove fosse necessario rimanere. Con lasarebbe passato al Benevento, prima, non sapevamo nemmeno per quanto tempo. La Juve è stata molto interessata e lui era pronto a firmare, solo che capito che in Europa che i giocatori giovani vengono buttati nel fuoco più velocemente che in MLS. Ma Bryan voleva una squadra per rimanerci, la ...

Juventus, il vero motivo che ha fatto saltare l’arrivo di Reynolds La Juventus sarebbe stato ad un passo da Brian Reynold ma la trattativa sarebbe saltata soltanto per una condizione ...

