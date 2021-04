Juventus, blitz di Raiola a Torino: inizia la trattativa per Donnarumma? (Di giovedì 15 aprile 2021) Incontro tra il noto procuratore e De Ligt. Ma è anche l’inizio di trattativa con la Juventus per il portierone in scadenza con il Milan? Formalmente il viaggio che ha portato ieri Mino Raiola a Torino è puramente lavorativo. Infatti, come sottolineato da “La Stampa“, il dirigente si è recato a casa del suo assistito, Matthijs de Ligt, per parlare della sua stagione in bianconero e del suo proseguimento. Questa la motivazione ufficiale del procuratore italo-olandese, ma che lascia spazio anche alle speculazioni. Perché la situazione di un altro suo giocatore, quella di Gigio Donnarumma, resta ancora in bilico.Il numero 1 del Milan ha il contratto scade il 30 Giugno, e per ora non si hanno novità su possibili avvicinamenti tra il club e il giocatore. Proprio per questo motivo potrebbe ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Incontro tra il noto procuratore e De Ligt. Ma è anche l’inizio dicon laper il portierone in scadenza con il Milan? Formalmente il viaggio che ha portato ieri Minoè puramente lavorativo. Infatti, come sottolineato da “La Stampa“, il dirigente si è recato a casa del suo assistito, Matthijs de Ligt, per parlare della sua stagione in bianconero e del suo proseguimento. Questa la motivazione ufficiale del procuratore italo-olandese, ma che lascia spazio anche alle speculazioni. Perché la situazione di un altro suo giocatore, quella di Gigio, resta ancora in bilico.Il numero 1 del Milan ha il contratto scade il 30 Giugno, e per ora non si hanno novità su possibili avvicinamenti tra il club e il giocatore. Proprio per questo motivo potrebbe ...

