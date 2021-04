Juve verso l'Atalanta, focus tattico per Pirlo (Di giovedì 15 aprile 2021) TORINO - Juventus al lavoro con una seduta mattutina in vista del prossimo match di campionato, l'impegnativa trasferta contro l' Atalanta : i bianconeri scenderanno in campo a Bergamo domenica ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) TORINO -ntus al lavoro con una seduta mattutina in vista del prossimo match di campionato, l'impegnativa trasferta contro l': i bianconeri scenderanno in campo a Bergamo domenica ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve verso Atalanta, al lavoro verso la Juve: in attesa di Pessina tutti in gruppo tranne un esterno Commenta per primo In attesa dell 'esito del tampone di controllo a cui è stato sottoposto il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina, risultato positivo al ritorno dall'esperienza in azzurro, la ...

Verso il 4-2-3-1 anche contro la Juve, tra esigenze e voglia di cambiare Si va verso la conferma del sistema di gioco visto nell’ultimo mese Il nuovo sistema di gioco, nel complesso, sta dando frutti più che importanti: tre vittorie sue tre e soprattutto la possibilità di ...

