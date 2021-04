Juric: “Non so quale sarà il mio futuro. Potrei stare fermo un anno. Questi due anni sono stati fuori dal normale” (Di giovedì 15 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato della sfida della prossima giornata di campionato contro la Sampdoria. Juric, però, è tornato anche sulla sconfitta all’ultimo contro la Lazio: “Per me è stata una partita fantastica, i giudizi mi hanno sorpreso. Limitare in quel modo la Lazio con un livello di gioco molto alto mi ha soddisfatto… loro hanno fatto poco o nulla, è stata la qualità di attaccanti e difensori a fare la differenza. La Sampdoria? Sta molto bene ed ha grandissima scelta. sarà una partita durissima perchè li ho visti e mi hanno fatto una buonissima impressione. Verona migliorabile? Gli ultimi due anni siano stati fuori dal normale, in una logica di investimenti, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Ivan, allenatore del Verona, ha parlato della sfida della prossima giornata di campionato contro la Sampdoria., però, è tornato anche sulla sconfitta all’ultimo contro la Lazio: “Per me è stata una partita fantastica, i giudizi mi hsorpreso. Limitare in quel modo la Lazio con un livello di gioco molto alto mi ha soddisfatto… loro hfatto poco o nulla, è stata la qualità di attaccanti e difensori a fare la differenza. La Sampdoria? Sta molto bene ed ha grandissima scelta.una partita durissima perchè li ho visti e mi hfatto una buonissima impressione. Verona migliorabile? Gli ultimi duesianodal, in una logica di investimenti, ...

