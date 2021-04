Judo, Europei 2021: i tabelloni e gli avversari degli italiani. Sorteggio tra luci e ombre, Giuffrida sogna il bis (Di giovedì 15 aprile 2021) In attesa della prima giornata ufficiale di gara, in programma domani a partire dalle ore 10.30 italiane, il Campionato Europeo Senior 2021 di Judo si è aperto quest’oggi con la consueta cerimonia di Sorteggio online per i tabelloni di tutte e 14 le categorie di peso in programma. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio chi saranno gli avversari degli italiani nel percorso verso le medaglie. Primo turno abbordabile nei -60 kg per gli esordienti Alessandro Aramu e Angelo Pantano, chiamati però a superarsi eventualmente agli ottavi rispettivamente contro il francese Khyar e l’ucraino Lesiuk per accedere almeno ai recuperi. Cammino sulla carta più agevole per Manuel Lombardo, n.2 del seeding nei -66 kg al rientro dopo un problema al ginocchio, in rotta di collisione ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) In attesa della prima giornata ufficiale di gara, in programma domani a partire dalle ore 10.30 italiane, il Campionato Europeo Seniordisi è aperto quest’oggi con la consueta cerimonia dionline per idi tutte e 14 le categorie di peso in programma. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio chi saranno glinel percorso verso le medaglie. Primo turno abbordabile nei -60 kg per gli esordienti Alessandro Aramu e Angelo Pantano, chiamati però a superarsi eventualmente agli ottavi rispettivamente contro il francese Khyar e l’ucraino Lesiuk per accedere almeno ai recuperi. Cammino sulla carta più agevole per Manuel Lombardo, n.2 del seeding nei -66 kg al rientro dopo un problema al ginocchio, in rotta di collisione ai ...

