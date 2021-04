Johnson & Johnson | “Ritardiamo lancio in Europa | ma crediamo profilo positivo rischio-beneficio del nostro vaccino”

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Il Comitato Consultivo per le Pratiche di Immunizzazione (ACIP) dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti si è riunito per valutare le segnalazioni di un disturbo estremamente raro che ha portato alla formazione di coaguli di sangue in combinazione con bassi livelli di piastrine, osservato in un piccolo numero di persone a seguito della somministrazione del vaccino contro il COVID-19 di Johnson & Johnson”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Azienda farmaceutica.