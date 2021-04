John Travolta, il ricordo sui social è straziante: fan in lacrime FOTO (Di giovedì 15 aprile 2021) John Travolta ricorda suo figlio, scomparso nel 2009 a causa di una crisi epilettiche. Il messaggio social commuove. Con uno scatto su Instagram tramite il suo profilo ufficiale, il noto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021)ricorda suo figlio, scomparso nel 2009 a causa di una crisi epilettiche. Il messaggiocommuove. Con uno scatto su Instagram tramite il suo profilo ufficiale, il noto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

lhlacreda : to presa no tiktok do john travolta do inferno - infoitcultura : John Travolta commuovente: l’omaggio al figlio morto, Jett - infoitcultura : John Travolta festeggia il compleanno del figlio morto - infoitcultura : John Travolta, il ricordo del figlio scomparso: commozione sul web - infoitcultura : John Travolta, il ricordo del figlio scomparso Jett su Instagram: «Ti amo!» -