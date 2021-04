J&J, negli Usa vaccinazioni restano sospese. Figliuolo rilancia: “Oltre 500mila vaccini al giorno” (ma a maggio) (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr – Brutte notizie per il piano vaccini, gli Usa rimandano la decisione sullo stop al vaccino Johnson & Johnson ma il commissario Figliuolo ostenta sicurezza: “Supereremo le 500mila vaccinazioni al giorno”. Sì, certo ma a maggio. E se tutto va bene. Lo stop negli Usa alle somministrazioni di Janssen (questo il nome del vaccino J&J), su cui l’Ema si esprimerà la settimana prossima, e il conseguente stop alle consegne in Europa è un ulteriore brutto colpo alla campagna vaccinale. Anche perché l’Italia conta molto sul monodose J&J per imprimere un’accelerazione alla tabella di marcia. Ma adesso è tutto da rifare. Figliuolo: “A maggio potenza di fuoco superiore alle 500mila ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr – Brutte notizie per il piano, gli Usa rimandano la decisione sullo stop al vaccino Johnson & Johnson ma il commissarioostenta sicurezza: “Supereremo leal”. Sì, certo ma a. E se tutto va bene. Lo stopUsa alle somministrazioni di Janssen (questo il nome del vaccino J&J), su cui l’Ema si esprimerà la settimana prossima, e il conseguente stop alle consegne in Europa è un ulteriore brutto colpo alla campagna vaccinale. Anche perché l’Italia conta molto sul monodose J&J per imprimere un’accelerazione alla tabella di marcia. Ma adesso è tutto da rifare.: “Apotenza di fuoco superiore alle...

Advertising

CottarelliCPI : Negli USA il vaccino J&J è stato sospeso precauzionalmente. Purtroppo le campagne di vaccinazione sono complesse e… - RobertoBurioni : Se io fossi il direttore della comunicazione J&J avrei scritto un breve testo che spiega in maniera chiara e convin… - NicolaPorro : ?? La fuffa di #Colao su Internet in Costituzione, #campagnavaccini a rischio senza J&J, #DeRossi sfruttato come tes… - Fred_J_Earls : @UtherPe1 Che poi i pensionati non versano tecnicamente un bel nulla. - ISITCalendario : Tra 30 minuti, J. Millerchip terra' la lezione di Traduzione Italiano/Inglese 1 in aula 1B -

Ultime Notizie dalla rete : J&J negli Caso Conti, il Nazareno in difesa: "È lotta politica, non di genere" Dopo il j'accuse dell'europarlamentare del Pd Elisabetta Gualmini , che ha stigmatizzato la "critiche feroci" arrivate dalla donne dem a Conti, dal Nazareno arriva lo stop di Cecilia D'Elia, che ha ...

The Resistance: profezia a fumetti? Abbiamo parlato di: The Resistance: Benvenuti Nella Resistenza Mike Deodato Jr., J. Michael Straczynski Traduzione di Susanna Celotti Panini Comics , febbraio 2021 160 pagine, cartonato, colori " 19,...

Sileri: «Possiamo programmare riaperture da maggio, dati in miglioramento» Coronavirus, segnali di ottimismo dal governo Draghi. L'intervista del sottosegretario alla Salute Sileri su "Radio Cusano Campus".

Vaccini Covid | Dal 2022 si punta solo su Pfizer e Moderna? La situazione Dopo la sospensione del vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti, la Commissione europea avrebbe preso una decisione fondamentale. Secondo quanto riporta La Stampa, i contratti validi ...

Dopo il'accuse dell'europarlamentare del Pd Elisabetta Gualmini , che ha stigmatizzato la "critiche feroci" arrivate dalla donne dem a Conti, dal Nazareno arriva lo stop di Cecilia D'Elia, che ha ...Abbiamo parlato di: The Resistance: Benvenuti Nella Resistenza Mike Deodato Jr.,. Michael Straczynski Traduzione di Susanna Celotti Panini Comics , febbraio 2021 160 pagine, cartonato, colori " 19,...Coronavirus, segnali di ottimismo dal governo Draghi. L'intervista del sottosegretario alla Salute Sileri su "Radio Cusano Campus".Dopo la sospensione del vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti, la Commissione europea avrebbe preso una decisione fondamentale. Secondo quanto riporta La Stampa, i contratti validi ...