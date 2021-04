Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati (ma continueranno a lavorare assieme)

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nondurati che un mese di più. Già lo scorso 13 marzo, via TMZ, si era diffusa la notizia cheavevano deciso di non sposarsi più e, anzi, erano giunti alla fine della loro relazione. Una nota congiunta, però, aveva spento i rumors, che nel frattempo, avevano fatto il giro del mondo, con un diplomatico: «Stiamo lavorando su alcuni aspetti del nostro rapporto». La dichiarazione ufficiale chiariva anche che la distanza tra i due non nasceva a causa di una terza persona. Questo perché tra fine gennaio e inizio febbraio, erano girate voci di una relazione telefonica tra atleta e tal Madison LeCroy del reality Southern Charm's, che confermava (a PageSix) di aver avuto dei contatti donsu FaceTime. Due anni fa, sempre a marzo, invece, c'era ...