Ivanka Trump si vaccina e finisce nel mirino dei trumpiani negazionisti (Di giovedì 15 aprile 2021) Giusto il tempo di pubblicare su Instagram una foto della sua vaccinazione in Florida, dove ora risiede insieme alla famiglia, e Ivanka Trump viene attaccata dai soliti cospirazionisti fan del padre ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021) Giusto il tempo di pubblicare su Instagram una foto della suazione in Florida, dove ora risiede insieme alla famiglia, eviene attaccata dai soliti cospirazionisti fan del padre ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ivanka, la figlia di Donald #Trump si vaccina contro il #Covid. I sostenitori: «Vergognati, sei una delusione» - leggoit : Ivanka, la figlia di Donald #Trump si vaccina contro il #Covid. I sostenitori: «Vergognati, sei una delusione» - OmNyproducer : @gustinicchi Che ne pensi dell'ultimo post di Ivanka Trump, che chiede alla gente di vaccinarsi e mostra il fatto che si sia vaccinata? - pregnolatoandre : @marcopalears Sarebbe in linea con la tipologia umana, dato che dal rapporto Muller emerge per esempio che Michael… - fisco24_info : Trump appoggia Rubio in Florida per il senato: Dopo averlo preso in giro ne loda impegno. Passo indietro Ivanka -