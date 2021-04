Israele verso la normalità: cessa l’obbligo di mascherina all’aperto (Di giovedì 15 aprile 2021) Israele sembra sempre più lontana dell’incubo covid. Dopo aver inoculato quasi al 70% della popolazione il vaccino Pzifer-BioNTech, il governo toglierà l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti a partire da domenica. Comprensibilmente orgoglioso il premier Netanyahu che ha commentato con sollievo: “È stato un anno difficile di epidemia globale, lo abbiamo attraversato insieme e ne siamo usciti a piene forze”. Addio alla mascherina all’aperto Quello che per il resto del mondo sembra un traguardo tanto auspicabile quanto lontano, per la popolazione d’Israele sarà presto la nuova normalità, o meglio un assaggio della vecchia normalità. Da domenica gli israeliani potranno aggirarsi per le strade del territorio senza il rischio d’incorrere in sanzioni, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 aprile 2021)sembra sempre più lontana dell’incubo covid. Dopo aver inoculato quasi al 70% della popolazione il vaccino Pzifer-BioNTech, il governo toglieràdelle mascherine negli spazi aperti a partire da domenica. Comprensibilmente orgoglioso il premier Netanyahu che ha commentato con sollievo: “È stato un anno difficile di epidemia globale, lo abbiamo attraversato insieme e ne siamo usciti a piene forze”. Addio allaQuello che per il resto del mondo sembra un traguardo tanto auspicabile quanto lontano, per la popolazione d’sarà presto la nuova, o meglio un assaggio della vecchia. Da domenica gli israeliani potranno aggirarsi per le strade del territorio senza il rischio d’incorrere in sanzioni, ...

Advertising

Biancac04434778 : RT @I_fatti2: ??????? Domani il-16.4 saranno 20anni al primo missile da Gaza verso gli insediamenti nel sud israele.. - I_fatti2 : ??????? Domani il-16.4 saranno 20anni al primo missile da Gaza verso gli insediamenti nel sud israele.. - positanonews : #Copertina #Covid Israele verso immunità: vaccini Pfizer somministrati al 70% della popolazione - LBasemi : RT @saraosalvatore: @Roberto28055437 @ChiodiDonatella Trump è riuscito a far firmare la pace tra Israele e gli Emirati, solo per questo avr… - ChiodiDonatella : RT @saraosalvatore: @Roberto28055437 @ChiodiDonatella Trump è riuscito a far firmare la pace tra Israele e gli Emirati, solo per questo avr… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele verso Le destinazioni che aprono i confini ai viaggiatori In ogni caso, prima di spostarsi verso un determinato Paese, è bene consultare sempre il sito ... Dal 23 maggio Israele apre le porte ai viaggiatori già vaccinati ; attualmente all'aeroporto i turisti ...

Israele verso immunità: vaccini Pfizer somministrati al 70% della popolazione Ciò che rende gli esperti particolarmente ottimisti è che il calo dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi non si è arrestato nonostante Israele da marzo abbia riaperto gradualmente tutti i ...

L’Occidente, l’Iran e la bomba – di Enrico Valsangiacomo Sabato 10 aprile 2021 l’Iran ha dichiarato di aver messo in servizio nuovi impianti nucleari capaci di arricchire l’uranio in modo piú rapido. Occorre stupirsi ? No ! Preoccuparsi ? Sí, ma soprattutto ...

Iran: il terrorismo di Israele Una gravissima esplosione avvenuta nella giornata di domenica ha causato danni molto estesi all’impianto nucleare civile iraniano situato nella località di Natanz. Anche se non ci sono rivendicazioni ...

In ogni caso, prima di spostarsiun determinato Paese, è bene consultare sempre il sito ... Dal 23 maggioapre le porte ai viaggiatori già vaccinati ; attualmente all'aeroporto i turisti ...Ciò che rende gli esperti particolarmente ottimisti è che il calo dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi non si è arrestato nonostanteda marzo abbia riaperto gradualmente tutti i ...Sabato 10 aprile 2021 l’Iran ha dichiarato di aver messo in servizio nuovi impianti nucleari capaci di arricchire l’uranio in modo piú rapido. Occorre stupirsi ? No ! Preoccuparsi ? Sí, ma soprattutto ...Una gravissima esplosione avvenuta nella giornata di domenica ha causato danni molto estesi all’impianto nucleare civile iraniano situato nella località di Natanz. Anche se non ci sono rivendicazioni ...