Israele, stop all'obbligo della mascherina all'aperto: ora si punta al turismo

La campagna di immunizzazione sta dando ottimi risultati in Israele dove sarà possibile non indossare più la mascherina all'aperto. Il Governo adesso mira alla ripresa del turismo Calano le restrizioni all'aperto in Israele dove dal prossimo 18 aprile non sarà più obbligatorio indossare la mascherina. Non vale la stessa cosa nei luoghi al chiuso dove L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Israele stop Covid, Israele: 'Da domenica stop all'obbligo di mascherina all'aperto' ... centinaia di israeliani, per lo più a volto scoperto, hanno guardato in spiaggia lo spettacolo aereo che sulla capitale Tel Aviv ha celebrato il 73esimo anniversario dell'indipendenza di Israele. ...

Israele: Covid, da domenica stop a obbligo mascherine negli spazi aperti In Israele, la gran parte degli esperti concorda sul fatto che il rischio di contrarre il coronavirus all'aperto è molto limitato. Il paese ha attualmente solo 3.000 casi attivi, in calo rispetto ...

Israele: Covid, da domenica stop a obbligo mascherine negli spazi aperti Gerusalemme, 15 apr 19:38 - (Agenzia Nova) - Israele revocherà l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto a partire da domenica 18 aprile. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute Yuli ...

Israele, stop all’obbligo della mascherina all’aperto: ora si punta al turismo La campagna di immunizzazione sta dando ottimi risultati in Israele dove sarà possibile non indossare più la mascherina all'aperto ...

