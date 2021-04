Israele: parata aerea celebra 73/0 anniversario Indipendenza (Di giovedì 15 aprile 2021) Con la tradizionale parata area Israele ha festeggiato il 73/0 anniversario dell'Indipendenza nazionale che, quest'anno, si è abbinata ad una ritrovata libertà dal covid dopo la massiccia campagna ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Con la tradizionaleareaha festeggiato il 73/0dell'nazionale che, quest'anno, si è abbinata ad una ritrovata libertà dal covid dopo la massiccia campagna ...

L'Egitto 'schiera' i suoi faraoni contro i signori del Covid ... figura ricomparsa - in modo clamoroso - nella coreografia della grande Parata dei Faraoni appena ... a Gaza: l'unico non controllato da Israele. Oggi l'Egitto è un paese islamico e anche cristiano, ...

Iran-Israele, dopo Natanz riparte la battaglia navale Il giorno dopo, un incidente – che Teheran ha attribuito a una piccola esplosione provocata da un sabotaggio di Israele – ha parzialmente danneggiato ... israeliani e iraniani continuano di pari passo ...

