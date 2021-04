Isola dei Famosi: Valentina Persia ha mentito su Brando? | La foto la incastra (Di giovedì 15 aprile 2021) All’Isola dei Famosi proseguono le liti, questa volta i protagonisti sono i naufraghi Valentina Persia e Brando Giorgi, la prima si è lasciata scappare una dichiarazione che ha lasciato perplesse molte persone, scopriamo di cosa si tratta. Valentina Persia e Brando Giorgi – Political24I naufraghi dell’Isola dei Famosi continuano le loro avventure tra le difficoltà dell’Honduras. Nel corso dell’ottava puntata sono successe molte cose: a playa Palapa sono sbarcate Elisa, Vera e Miryea, così la seconda ha potuto confrontarsi con Awed. Lei lo ha accusato di aver rinnegato la loro amicizia e lui ha fatto mea culpa. In studio Akash ha rivelato che prima di arrivare sull’Isola aveva avuto gravi problemi di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) All’deiproseguono le liti, questa volta i protagonisti sono i naufraghiGiorgi, la prima si è lasciata scappare una dichiarazione che ha lasciato perplesse molte persone, scopriamo di cosa si tratta.Giorgi – Political24I naufraghi dell’deicontinuano le loro avventure tra le difficoltà dell’Honduras. Nel corso dell’ottava puntata sono successe molte cose: a playa Palapa sono sbarcate Elisa, Vera e Miryea, così la seconda ha potuto confrontarsi con Awed. Lei lo ha accusato di aver rinnegato la loro amicizia e lui ha fatto mea culpa. In studio Akash ha rivelato che prima di arrivare sull’aveva avuto gravi problemi di ...

