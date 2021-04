Isola dei Famosi | prova ricompensa | le “amazzoni” contro i naufraghi

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuova sfida vede protagoniste le “due: Fariba e Ubaldo Dopo essere approdate sulla spiaggia della Palapa, Miryea e Vera raggiungono Elisa che nel frattempo sta raccontando a Ilary Blasi cosa le è successo all’occhio. La bella conduttrice a causa del vento ha avuto un piccolo incidente. “Ho pensato al peggio”, dice e spiega che mentre stava cucinando, il forte vento le ha fatto andare una cosa nell’occhio destro. Tuttavia il medico l’ha rassicurata perché la pupilla non è stata danneggiata. Quindi le tre ragazze di Playa Esperanza incontrano i. In Palapa vengono loro mostrati dei filmati che fanno vedere i commenti degli altriquando le “” sono state eliminate. Prima Vera, che viene accusata da Gilles di aver manipolato Awed. ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Torna il vostro appuntamento preferito! Ci vediamo stasera sull'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Il televoto è chiuso!?? Ci vediamo questa sera su Canale 5 con l'Isola dei Famosi??#Isola - IsolaDeiFamosi : É iniziata! Buona puntata dell'#Isola dei Famosi a tutti! ?? - Rossell79524641 : @IsolaDeiFamosi Lo trovate divertente ? Quest'anno per la prima volta mi fa schifoooooo l'isola dei famosi..fatevi 2 domande... - LeynelM : RT @Chiara_Bonati: “Penso che si siano vestiti di un ruolo che nessuno però gli ha affidato [...] Non è l’#Isola dei Famosi questa, è il re… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Non portano fortuna i reality a Elisa Isoardi . L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell'famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con la gamba fasciata a Ballando con le stelle . "Solo nella tua testa". Beatrice Marchetti brutalizza un ...La nuova puntata de L'Famosi si apre con un colpo di scena . Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: " Brando Giorgi abbandona il gioco ". ...La conduttrice ha avuto un piccolo incidente davanti al fuoco ma che ha tenuto il peggio per la vista: cosa è successo ...Dramma (sfiorato) per Elisa Isoardi nella nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021, giovedì 15 aprile. La conduttrice romana resta in ...