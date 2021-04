Isola dei Famosi, perché è in differita e come cambia il televoto (Di giovedì 15 aprile 2021) Per la prima volta l’Isola dei Famosi andrà in onda in differita e questo porterà anche dei cambiamenti nel televoto. La puntata del 15 aprile, come anticipato da Ilary Blasi, non sarà in diretta, come è sempre accaduto per il reality, ma in differita. Proprio per questo motivo il televoto chiuderà nel pomeriggio con un annuncio di Massimiliano Rosolino, inviato della trasmissione. Alle 16.30 dunque le votazioni verranno chiuse e il pubblico non potrà più scegliere chi salvare e chi mandare a casa fra i nominati Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. Il motivo di questa scelta così particolare è stato dettato dalla concomitanza dell’Isola dei Famosi con Supervivientes. La versione spagnola ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 aprile 2021) Per la prima volta l’deiandrà in onda ine questo porterà anche deimenti nel. La puntata del 15 aprile,anticipato da Ilary Blasi, non sarà in diretta,è sempre accaduto per il reality, ma in. Proprio per questo motivo ilchiuderà nel pomeriggio con un annuncio di Massimiliano Rosolino, inviato della trasmissione. Alle 16.30 dunque le votazioni verranno chiuse e il pubblico non potrà più scegliere chi salvare e chi mandare a casa fra i nominati Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. Il motivo di questa scelta così particolare è stato dettato dalla concomitanza dell’deicon Supervivientes. La versione spagnola ...

