Isola dei Famosi | le anticipazioni della puntata del 15 aprile

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nono appuntamento questa sera con l’dei: ecco leGiovedì 15in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Dopo un confronto coi naufraghi di Playa Reuniòn le Amazzoni avranno la concreta possibilità di tornare in gara: ce la faranno o resteranno a Playa Esperanza? Al via la “CerimoniaSalvaciòn”: attraverso una prova ad hoc verrà proclamato il Leader Salvador, ovvero un naufrago che, oltre all’immunità, conquisterà la possibilità di salvare dal televoto uno dei suoi compagni nel corso di una vera e ...

MediasetPlay : Punizioni alquanto bizzarre all'#Isola dei famosi! #IlPuntoZ - IsolaDeiFamosi : Torna il vostro appuntamento preferito! Ci vediamo stasera sull'#Isola dei Famosi ??

Aria tesa all'Famosi , col passaregiorni crescono sempre più gli scontri interni e ora nella bufera è finito Paul Gascoigne . Rientrato in gioco dopo l'infortunio, negli ultimi giorni l'ex calciatore ... Angela Melillo ha avuto un crollo all'Isola dei famosi 2021. La naufraga è scoppiata a piangere. Così, Awed, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli sono subito corsi da lei a consolarla. Angela sta vivendo ...