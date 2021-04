Isola dei Famosi | il reality verso il prolungamento oltre il 31 maggio

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’deipotrebbe proseguire benla finale annunciata dai palinsesti. Secondo le indiscrezioni lasciate trapelare da Fanpage, la possibilità di undelanche dopo il 31sarebbe concreta. La nuova conduzione di Ilary Blasi ha gettato le basi del successo che l’sta riscuotendo di settimana in settimana, con dati che hanno fatto sorgere l’idea di un allungamento di quest’edizione avviata da appena un mese in Honduras. Le variabili per una conferma in questa direzione rimangono comunque molteplici, a cominciare dalla resistenza dei naufraghi che stanno patendo la fame già da molte settimane. La eventualità è comunque reale, tanto da aver spinto la produzione a rivedere i palinsesti già decisi e aggiungere alcune puntate ...