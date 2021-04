Isola dei Famosi: chi è stato eliminato ieri sera 15 aprile? Andrea Cerioli leader (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’altra puntata de L’Isola del Famosi 2021 si è appena conclusa, ma chi è il concorrente che è stato eliminato tra quelli in nomination? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche: Akash Kumar e Francesca Lodo: flirt segreto durante L’Isola dei Famosi? Chi erano i concorrenti in nomination? Nella puntata del 12 aprile de L’Isola dei Famosi 2021, i... Leggi su donnapop (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’altra puntata de L’del2021 si è appena conclusa, ma chi è il concorrente che ètra quelli in nomination? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche: Akash Kumar e Francesca Lodo: flirt segreto durante L’dei? Chi erano i concorrenti in nomination? Nella puntata del 12de L’dei2021, i...

IsolaDeiFamosi : Torna il vostro appuntamento preferito! Ci vediamo stasera sull'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Il televoto è chiuso!?? Ci vediamo questa sera su Canale 5 con l'Isola dei Famosi??#Isola - IsolaDeiFamosi : É iniziata! Buona puntata dell'#Isola dei Famosi a tutti! ?? - Chicca_colors : RT @BITCHYFit: Ma in Honduras non c’è un cazzo di oculista? Elisa Isoardi e Brando Giorgi costretti al ritiro proprio per dei problemi agli… - SardonePamela : RT @alfredooscuotto: Oggi abbiamo perso due dei concorrenti migliori di questa edizione. MANCHERETE TANTO ?? #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Isola dei famosi, Elisa Isoardi sfregiata in prima serata: "Ho avuto paura", l'incidente che poteva rovinarla Non portano fortuna i reality a Elisa Isoardi . L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell' Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con la gamba fasciata a Ballando con le stelle . "Solo nella tua testa". Beatrice Marchetti brutalizza un ...

Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: 'Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco' La nuova puntata de L'Isola dei Famosi si apre con un colpo di scena . Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: " Brando Giorgi abbandona il gioco ". ...

Isola dei Famosi, Ilary Blasi: il look della nona puntata è “spaziale” La nona puntata de L’Isola dei Famosi ha aperto i battenti e Ilary Blasi ha accolto i suoi amati telespettatori con il solito meraviglioso look. Che outfit ha scelto la signora Totti per questo ennesi ...

Andrea Cerioli vince la prova leader A L'Isola dei Famosi, il televoto ha deciso di salvare un solo concorrente tra Fariba Tahrani, Roberto Ciuffoli e Valentina Persia A L'Isola dei Famosi, il televoto ha deciso di salvare un solo concor ...

