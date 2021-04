Isola dei famosi | anticipazioni oggi 15 aprile Salta la diretta

(Di giovedì 15 aprile 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata dell’dei, trasmessa questa sera in prima serata su Canale 5? Chi tra i tre naufraghi il nomination dovrà lasciare Playa Reunion? Quale delle tre amazzoni di Playa Esperanza, invece, si aggiudicherà il lasciapassare per tornare, come già accaduto a Brando Giorgi, leader di questa settimana, nel gruppo? L’deitorna puntuale questa sera in prima serata su Canale 5 Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Punizioni alquanto bizzarre all’#Isola dei famosi! #IlPuntoZ - IsolaDeiFamosi : Torna il vostro appuntamento preferito! Ci vediamo stasera sull'#Isola dei Famosi ?? - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - EsteroinA : RT @laurascalfi: ?? ??L'Isola #Neet. Con la #pandemia, quasi 1/4 dei giovani italiani non studia né lavora. Staccati dal resto del Paese son… - zazoomblog : L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi - #L’Isola #Famosi: #nuovo #eliminato… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Vanity Fair Italia

Non è tornata a Roma dopo la puntata dell'Famosi di lunedì sera. Ilary è rimasta a Milano, oggi, 15 aprile, va in onda nuovamente in prima serata il reality show che la vede alla ...... o in un luogo aperto nelle immediate vicinanze, uno spazio per l'esecuzionetest nel pieno ... Sono contento dell'ampia disponibilità che hanno voluto dare i farmacisti della nostra" ha detto ...Lory del Santo ha commentato le parole di Elettra Lamborghini sul suo addio momentaneo dalle scene dopo l'Isola dei Famosi ...Oggi giovedì 15 aprile andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei famosi. Con un comunicato stampa Mediaset ha comunicato ...