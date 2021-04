Isola dei famosi | Andrea Cerioli è ingrassato? Cosa dichiara Elisa Isoardi

(Di giovedì 15 aprile 2021)continua ad essere al centro delle attenzioni e questa volta ad intervenire è Arianna Cirrincione durante la puntata diParty su Mediasetplay .è stato punzecchiato un po’ da tutti: da Ilary Blasi, dal pubblico dai suoi compagni di avventura. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,deisu Canale 5: anticipazioni sulla prima puntata registrata Al centro della discussione c’è l’aspetto estetico dell’ex tronista: sui social appare tutto muscoli mentre sull’sembra esseree avere la pancia. L’ex corteggiatrice ha risposto alle insinuazioni fatte da Akash e dalla Martani entrambi presenti nella puntata: “Al giorno d’oggi, sia per una donna sia per un uomo sono accuse e insinuazioni tristissime” e poi ...

Advertising

MediasetPlay : Punizioni alquanto bizzarre all’#Isola dei famosi! #IlPuntoZ - IsolaDeiFamosi : Torna il vostro appuntamento preferito! Ci vediamo stasera sull'#Isola dei Famosi ?? - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - CIAfra73 : Stasera torna l'#isola dei Famosi su #Canale5: prove, discussioni e tanto altro, le anticipazioni! - Novella_2000 : Un naufrago lascia momentaneamente L'Isola dei famosi per motivi di salute #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Impossibile per lei non toccare ovviamente anche il tema riguardante sua madre, Fariba Tehrani, impegnata a 'L'Famosi'. A proposito della mamma, naufraga in Honduras, ha detto: 'Si sta ...Spread the love Elettra Lamborghini la nota opinionista del reality L'famosi, in onda su Canale 5 da diverse settimane, sembra che nelle scorse ore sia finita al centro di alcune critiche che le sarebbero state mosse da Lory Del Santo. Non è proprio un bel ...Questa edizione dell'Isola dei Famosi continua a confermarsi molto turbolenta: la conduttrice Ilary Blasi deve far fronte ad un nuovo problema ...L’Isola dei famosi 2021 potrebbe allungarsi. Fanpage.it ha appreso che la finale del reality show condotto da Ilary Blasi, al momento prevista per ...