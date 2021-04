Isola dei Famosi 2021 | nona puntata minuto per minuto – Brando Giorgi si è ritirato

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ilary Blasi -deiL’deicontinua con la, in onda in differita. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in direttapertutto ciò che è accaduto in studio e soprattutto in Honduras nel corso della registrazione di oggi pomeriggio.dei: la direttaperdella21.46: Breve anteprima, con Ilary Blasi che annuncia un infortunio nelle ultime ore della Isoardi. Pubblicità. 21.50: La ...

Nei giorni scorsi Awed ha ammesso di provare un certo interesse per l'ultima arrivata all'Famosi , la giovane modella Beatrice Marchetti . 'Mi piace!' , aveva esclamato in confessionale concedendosi poi la prima 'uscita di coppia' con tanto di lezione di pesca. La ragazza è ...Vera Gemma pronta ad attaccare Francesca Lodo all'Famosi 2021? Francesca Lodo è ancora una delle protagoniste dell'Famosi 2021 . Sono lontani i primi giorni quando, presa dallo sconforto, piangeva e sembrava ad un passo dall'...L' Isola dei Famosi 2021 continua con la nona puntata, in onda in differita. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l'appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto ...