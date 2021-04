Isola dei Famosi 2021 | colpo di scena | Brando Giorgi si ritira | il motivo

(Di giovedì 15 aprile 2021)diall’dei: il leadercostretto arsi e a tornare in Italia, ildiall‘deidurante la nuova puntata condotta da Ilary Blasi., il leader della settimana e che è stato il protagonista di numerose discussioni dando il via a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

IsolaDeiFamosi : Torna il vostro appuntamento preferito! Ci vediamo stasera sull'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Il televoto è chiuso!?? Ci vediamo questa sera su Canale 5 con l'Isola dei Famosi??#Isola - IsolaDeiFamosi : É iniziata! Buona puntata dell'#Isola dei Famosi a tutti! ?? - sonounatiziaa : RT @EroGandhi_fede: Tommaso ha sempre la capacità di capire in pieno le dinamiche e i comportamenti dei concorrenti. #tommasozorzi #isola h… - AgoCannella : RT @blogtivvu: Mi spiegate perché vi indignate se Scotti-Hunziker imitano gli occhi a mandorla dei cinesi e nessuno dice niente quando Vale… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

In prima serata su Canale 5, nono appuntamento con ' L'Famosi '. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Brando, leader della settimana, dopo un problema all'occhio è stato ...Piccolo incidente per Elisa Isoardi . La nuova diretta dell'Famosi 2021 parte con un collegamento con l'delle Amazzoni che ha però una grande assente: proprio la Isoardi. Vera Gemma e Miryea Stabile si dicono molto preoccupate per le condizioni ...Brando Giorgi abbandona l’Isola dei Famosi 2021. Nel corso della nona puntata (registrata) del surviving game, giovedì 15 aprile, a ...Perché Brando Giorgi ha lasciato l'Isola dei Famosi? Il motivo dell'abbandono spiegato in puntata da Massimiliano Rosolino.