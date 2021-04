Isola 15 | le anticipazioni della nona puntata | colpo di scena per le Amazzoni

(Di giovedì 15 aprile 2021) Questa sera andrà in onda ladell’15. Come anticipato qualche giorno fa, si tratta di unagià registrata perché sempre oggi, in Spagna andrà in onda Supervivientes, versione iberica de L’dei Famosi. Dati che in entrambi i programmi le puntate vengono girate in Honduras, la produzione dell’15 ha deciso di registrata l’appuntamento che vedremo questa sera per non creare accavallamenti tra le due trasmissioni. Grazie alle, sappiamo già che questa sera, dopo un confronto con gli altri naufraghi, le, cioè Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile, avranno la possibilità di tornare in gara e dunque raggiungere gli altrini a Playa Reuniòn. Avrà poi luogo la Cerimonia ...

