Ironia Vettel: 'Spumante Ferrari? Per ora troppo lontani dal podio per berlo' (Di giovedì 15 aprile 2021) Sebastian Vettel ci scherza su e dribbla una domanda scivolosa durante la conferenza stampa ufficiale per il GP F1 di Imola. Verso la fine, gli chiedono, con un pizzico di sarcasmo, se è al corrente ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Sebastianci scherza su e dribbla una domanda scivolosa durante la conferenza stampa ufficiale per il GP F1 di Imola. Verso la fine, gli chiedono, con un pizzico di sarcasmo, se è al corrente ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #F1 a #ImolaGP, l’ironia di Sebastian #Vettel: “#Ferrari? Per ora lontano dal podio per bere #spumante” @F1 @AstonMartinF1… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #F1 a #ImolaGP, l’ironia di Sebastian #Vettel: “#Ferrari? Per ora lontano dal podio per bere #spumante” @F1 @AstonMartinF1… - Gazzetta_it : #F1 a #ImolaGP, l’ironia di Sebastian #Vettel: “#Ferrari? Per ora lontano dal podio per bere #spumante” @F1… -

Ultime Notizie dalla rete : Ironia Vettel Ironia Vettel: 'Spumante Ferrari? Per ora troppo lontani dal podio per berlo' Sebastian Vettel ci scherza su e dribbla una domanda scivolosa durante la conferenza stampa ufficiale per il GP F1 di Imola. Verso la fine, gli chiedono, con un pizzico di sarcasmo, se è al corrente che quest'...

Webber a Vettel: 'Sa che ogni anno servono risultati' - FormulaPassion.it Cinque anni da compagni di squadra, contrassegnati da alti e bassi. Di Sebastian Vettel e Mark Webber ci si ricorda del contatto in Turchia, nel 2010. Una cosa che di solito lascia ...pizzico di ironia ...

GP Emilia Romagna, Vettel: "L'Aston Martin ora è lontana dal podio" Il tedesco in conferenza stampa alla vigilia del weekend imolese riparte dalla seconda gara del Mondiale 2021, dimenticando il Bahrain e ritrovando la fiducia e anche il sorriso parlando di... Ferrari ...

Ironia Vettel: “Spumante Ferrari? Per ora troppo lontani dal podio per berlo” Sebastian Vettel scherza prima del GP di Imola in Formula 1: “L’Aston Martin non è dove vorrebbe essere ma miglioreremo. Non sapevo che sul podio si bevesse il Ferrari... Dura al momento pensare di as ...

Sebastianci scherza su e dribbla una domanda scivolosa durante la conferenza stampa ufficiale per il GP F1 di Imola. Verso la fine, gli chiedono, con un pizzico di sarcasmo, se è al corrente che quest'...Cinque anni da compagni di squadra, contrassegnati da alti e bassi. Di Sebastiane Mark Webber ci si ricorda del contatto in Turchia, nel 2010. Una cosa che di solito lascia ...pizzico di...Il tedesco in conferenza stampa alla vigilia del weekend imolese riparte dalla seconda gara del Mondiale 2021, dimenticando il Bahrain e ritrovando la fiducia e anche il sorriso parlando di... Ferrari ...Sebastian Vettel scherza prima del GP di Imola in Formula 1: “L’Aston Martin non è dove vorrebbe essere ma miglioreremo. Non sapevo che sul podio si bevesse il Ferrari... Dura al momento pensare di as ...