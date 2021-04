IoApro | parla Marsella | “Basta menzogne | CasaPound non ha creato disordini” Video

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 aprile – “Anche oggi ci è stata negata piazza Montecitorio, anche se sono in piazza praticamente da solo.non ha, non eravamo lì come infiltrati, era tutto concordato con i ristoratori di. Non accetto che venga detto chelancia petardi e fa”. Così Luca, consigliere municipale di, chiarisce alla stampa quanto accaduto durante la manifestazione organizzata lunedì a Roma dai ristoratori di. “E certo che condanniamo le violenze, ma non condanniamo la rabbia dei ristoratori. Siamo il sindacato del popolo e siamo pronti a prenderci le manganellate per evitarle a padri e madri di famiglia esasperati”, dicerispondendo alle ...

Advertising

TommyBrain : Becchi:IoApro, parla Paolo Becchi: “Per difendere Speranza Draghi si è incartato da solo” - IacobellisT : Becchi:IoApro, parla Paolo Becchi: “Per difendere Speranza Draghi si è incartato da solo” - marcoranieri72 : RT @pbecchi: #IoApro, parla Paolo Becchi: “Per difendere Speranza Draghi si è incartato da solo” - manu_etoile : RT @pbecchi: #IoApro, parla Paolo Becchi: “Per difendere Speranza Draghi si è incartato da solo” - nessunn6 : RT @pbecchi: #IoApro, parla Paolo Becchi: “Per difendere Speranza Draghi si è incartato da solo” -

Ultime Notizie dalla rete : IoApro parla

... piazza Montecitorio era invasa in via non autorizzata da #e urlava il proprio disagio, la ... Non è un ricettario di gelateria, ma con il suo Gusto Puffo, edito da Solferino, Gene Gnocchi...... il green pass per viaggiare: 'I tempi dell'Europa non sono ancora certi, sidi 15 giugno. ...e dunque non sarà alla manifestazione organizzata (senza autorizzazione) dai ristoratori di. '..."Lanciando le bottiglie secondo me non si arriva a nulla", dice facendo riferimento ai disordini che hanno fatto da cornice alla protesta del movimento #Ioapro. Anche perché… Leggi ...Ioapro: si parla degli scontri ma non del nocciolo della questione: il diritto al lavoro. Gialli, rossi, arancioni… Le persone non sono semafori. La gestione della seconda ondata di pandemia è stata d ...