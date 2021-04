«Intergalactic», il trailer della prima serie sci-fi al femminile (Di giovedì 15 aprile 2021) Una serie fittizia, che sia capace, però, di raccontare conflitti reali. Intergalactic, prima serie fantascientifica ad avere un cast interamente femminile, è la cronaca di un viaggio, fisico e spirituale. Ash Harper, una giovane poliziotta e pilota della flotta galattica, si trova, d’improvviso, a dover lottare per la propria libertà, al fianco un manipolo di criminali. Nonostante la propria innocenza, la donna è stata condannata per alto tradimento ed esiliata in una remota colonia carceraria. È il guizzo personale di una prigioniera a restituirle la speranza di poter tornare a vivere una vita libera, lontana dalle catene e dalle carceri. Tula Quik, la donna che ha deciso di lottare per la propria sopravvivenza, non è, però, un’anima cheta. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Una serie fittizia, che sia capace, però, di raccontare conflitti reali. Intergalactic, prima serie fantascientifica ad avere un cast interamente femminile, è la cronaca di un viaggio, fisico e spirituale. Ash Harper, una giovane poliziotta e pilota della flotta galattica, si trova, d’improvviso, a dover lottare per la propria libertà, al fianco un manipolo di criminali. Nonostante la propria innocenza, la donna è stata condannata per alto tradimento ed esiliata in una remota colonia carceraria. È il guizzo personale di una prigioniera a restituirle la speranza di poter tornare a vivere una vita libera, lontana dalle catene e dalle carceri. Tula Quik, la donna che ha deciso di lottare per la propria sopravvivenza, non è, però, un’anima cheta.

