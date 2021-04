Intergalactic: data di uscita e trailer della nuova serie tv distopica Sky Original (Di giovedì 15 aprile 2021) Il trailer ufficiale si rivela in tutta la sua spettacolarità, infatti, è oggi il giorno decisivo per l'annuncio ufficiale della data di uscita di Intergalactic. La serie tv targata Sky Original ideata da Julie Gearey uscirà il 31 maggio su Sky e in streaming on demand su NOW. Un drama-adventure senza precedenti che segue le vicende di un gruppo di fuggitive alla ricerca di un futuro migliore. Intergalactic è la nuova serie distopica Sky Original: tra criminali spaziali e un futuro ignoto Intergalactic è ambientato in un futuro distopico in cui non esiste più la differenza fra bene e male: la serie racconta della storia di Ash Harper, ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilufficiale si rivela in tutta la sua spettacolarità, infatti, è oggi il giorno decisivo per l'annuncio ufficialedidi. Latv targata Skyideata da Julie Gearey uscirà il 31 maggio su Sky e in streaming on demand su NOW. Un drama-adventure senza precedenti che segue le vicende di un gruppo di fuggitive alla ricerca di un futuro migliore.è laSky: tra criminali spaziali e un futuro ignotoè ambientato in un futuro distopico in cui non esiste più la differenza fra bene e male: laraccontastoria di Ash Harper, ...

