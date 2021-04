Inter, Skriniar: “Scudetto vicino, non facciamo calcoli. Champions? Abbiamo reagito, vi spiego” (Di giovedì 15 aprile 2021) Per lo Scudetto ragioniamo partita dopo partita, ma prima arriva e meglio è.Queste le parole di Milan Skriniar, difensore centrale e colonna portante del reparto arretrato dell'Inter di Antonio Conte. La formazione nerazzurra è sempre più capolista nel campionato di Serie A, avendo dominato per larghi tratti di stagione quasi tutti gli avversari presentatisi alle porte di San Siro. Un'annata iniziata con le cocenti delusioni europee, si sta gradualmente trasformando in quella che potrebbe diventare, nei prossimi mesi, la definitiva svolta del nuovo ciclo nerazzurro avviato con l'arrivo in panchina dell'ex tecnico della Juventus.Inter, Lukaku: “Serie A complicata, ma siamo una squadra affamata. Conte? Ci dice sempre una cosa”Anche lo stesso Skriniar non aveva avuto un inizio di stagione felice. Il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Per loragioniamo partita dopo partita, ma prima arriva e meglio è.Queste le parole di Milan, difensore centrale e colonna portante del reparto arretrato dell'di Antonio Conte. La formazione nerazzurra è sempre più capolista nel campionato di Serie A, avendo dominato per larghi tratti di stagione quasi tutti gli avversari presentatisi alle porte di San Siro. Un'annata iniziata con le cocenti delusioni europee, si sta gradualmente trasformando in quella che potrebbe diventare, nei prossimi mesi, la definitiva svolta del nuovo ciclo nerazzurro avviato con l'arrivo in panchina dell'ex tecnico della Juventus., Lukaku: “Serie A complicata, ma siamo una squadra affamata. Conte? Ci dice sempre una cosa”Anche lo stessonon aveva avuto un inizio di stagione felice. Il ...

