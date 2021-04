Inter-Cagliari | DAZN rimborsa gli abbonati | un mese gratuito per il disservizio

(Di giovedì 15 aprile 2021) I tifosi disi sono infuriati cona causa dei problemi tecnici che hanno impedito di assistere alla partita del campionato di Serie A. Dopo illa decisione è stata quella di regalare unagliper scusarsi del disagio. La richiesta va inoltrata entro il 31 maggio ed ilè riservato esclusivamente agli utenti colpiti dal. “Per beneficiare del rimborso occorre accedere ad un indirizzo comunicato aglied inserire l’indirizzo email associato al proprio accountentro il 31 maggio 2021. Poi si riceverà una email con le istruzioni per attivare ilgratis che potrà essere attivato ...

La decisione è giunta dopo che la stessa piattaforma streaming aveva riscontrato dei seri problemi con la trasmissione die Lazio - Verona , match giocatisi domenica scorsa e il cui ...... in programma domenica 18, con quattro anticipi del sabato: alle 15 Samp - Verona ( Dionisi ) e Crotone - Udinese ( Massimi ), poi Sassuolo - Fiorentina (ore 18, Aureliano ) e- Parma (20.45,...Serie A, Dazn offre un mese gratis ai suoi abbonati dopo i problemi tecnici in Inter-Cagliari e Verona-Lazio: c'è la mail ufficiale ...Attraverso una mail inviata ai titolari di un abbonamento, Dazn ha ufficializzato il mese gratuito per coloro che hanno riscontrato problemi nella visione delle gare di domenica 11 aprile, tra ...