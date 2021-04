(Di giovedì 15 aprile 2021) Da maggio al via il: l’operazione dovrebbe concludersi l’11 settembre, data simbolo dell’attacco alle Torri Gemelle Dal primo maggio, tutte ledel contingente, dunque anche quelle italiane, lasceranno il territorio afghano, “una decisione storica dopo 20 anni di missione”. Queste le parole del ministro degli Affari esteri e della cooperazione… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

caterino_teresa : RT @alesavini_: ?? Ufficiale: dal 1° maggio inizia il ritiro delle truppe #NATO dall’#Afghanistan. In diretta ora dal NATO HQ Stoltenberg, B… - TUTTOJUVE_COM : Gigi Buffon inizia a ragionare sul suo futuro. E si scommette anche sul suo ritiro... - FraLauricella : #Biden annuncia il ritiro dall'#Afghanistan. #COVID19 si inizia a lavorare alle #riaperture. Tre testimoni sul caso… - IlFattoNisseno : Di Maio “L’1 maggio inizia il ritiro dall’Afghanistan” - MagazineOffside : Dopo il ritiro nel 2012 inizia a studiare per diventare allenatore. Nel 2014 diventerà il mister dell’Under19 del P… -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia ritiro

La partecipazione a questoin mix mode, ovvero modalità in presenza a Bologna e/o Online è ...molto giovane con lo studio del Kung Fu e si avvicina allo Yoga nel 2014 diventando ...'Con il cambio di passo deciso oggi dalla Nato i soldati italiani e gli alleati lasciano l'Afghanistan. Si inizierà il primo maggio ed entro settembre vedremo iltotale del contingente'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine del vertice Nato a Bruxelles. sat/red ...Il giocatore del PSG ha raccontato le sue prime esperienze con il poker: “Ho iniziato a giocarci durante il Mondiale ... di diventare un giocatore professionista di poker dopo il ritiro: “E’ una delle ...Fantacalcio, la Cartella Medica: condizioni dei calciatori delle 20 squadre di Serie A, chi recupera e chi no in vista del prossimo turno ...