Industria, boom di ordini per le macchine utensili: + 158% il mercato interno. Bene anche la domanda di Usa e Cina (Di giovedì 15 aprile 2021) Limitato ma importante segnale dal settore italiano delle macchine utensili. L’associazione delle imprese produttrici (Ucimu) segnala un balzo degli ordini nel primo trimestre del 2021 del 48,6%. Più che raddoppiate in particolare le richieste di apparecchiature che provengono dall’Italia, gli ordini interni salgono del 158% rispetto allo stesso periodo del 2020. La domanda estera sale a sua volta ma con un più contenuto 30%. In valore assoluto l’indice si è attestato a 169 (base 100 nel 2015). “Il mercato interno, che già a fine 2020 avevamo percepito avesse ripreso a maCinare ordini, sta rispondendo Bene – commenta la presidente di Ucimu, Barbara Colombo – sostenuto in questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Limitato ma importante segnale dal settore italiano delle. L’associazione delle imprese produttrici (Ucimu) segnala un balzo deglinel primo trimestre del 2021 del 48,6%. Più che raddoppiate in particolare le richieste di apparecchiature che provengono dall’Italia, gliinterni salgono delrispetto allo stesso periodo del 2020. Laestera sale a sua volta ma con un più contenuto 30%. In valore assoluto l’indice si è attestato a 169 (base 100 nel 2015). “Il, che già a fine 2020 avevamo percepito avesse ripreso a mare, sta rispondendo– commenta la presidente di Ucimu, Barbara Colombo – sostenuto in questo ...

