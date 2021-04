Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen entra nel cast del film con Harrison Ford (Di giovedì 15 aprile 2021) Mads Mikkelsen è entrato ufficialmente a far parte del cast di Indiana Jones 5 insieme ad Harrison Ford e a Phoebe Waller-Bridge Mads Mikkelsen è entrato ufficialmente a far parte del cast di Indiana Jones 5. Il quinto episodio del celebre franchise diretto da Steven Spielberg può vantare anche la presenza di Harrison Ford nei panni di Indy e di Phoebe Waller-Bridge, la cui partecipazione alle riprese è stata ufficializzata pochi giorni fa. Come riportato da Deadline, Mads Mikkelsen reciterà in Indiana Jones 5 al fianco di Harrison ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021)to ufficialmente a far parte deldi5 insieme ade a Phoebe Waller-Bridgeto ufficialmente a far parte deldi5. Il quinto episodio del celebre franchise diretto da Steven Spielberg può vantare anche la presenza dinei panni di Indy e di Phoebe Waller-Bridge, la cui partecipazione alle riprese è stata ufficializzata pochi giorni fa. Come riportato da Deadline,reciterà in5 al fianco di...

