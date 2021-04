Indennizzi, rinvio tasse e affitti, 40 miliardi per i nuovi aiuti (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il via libera all’ennesimo scostamento di bilancio, il decreto per le imprese dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri l'ultima settimana di aprile, al massimo i primi giorni di maggio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il via libera all’ennesimo scostamento di bilancio, il decreto per le imprese dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri l'ultima settimana di aprile, al massimo i primi giorni di maggio

Ultime Notizie dalla rete : Indennizzi rinvio Decreto Sostegni bis: oggi scostamento da 40 miliardi. Ristori, affitti, bollette. I nuovi aiuti Una ipotesi è che il calcolo segua quello dei precedenti indennizzi (accesso ai ristori da parte ... Decreto Sostegni bis: rinvio Tosap e Cosap ...

Indennizzi, rinvio tasse e affitti, 40 miliardi per i nuovi aiuti ... 6,7 miliardi per finanziare Transizione 4.0, stop selettivo di una serie di scadenze fiscali, misure per la liquidità delle imprese (proroga delle moratorie e rinvio dell'entrata in vigore del ...

Indennità anche per operatori culturali occasionali Ora nei Grigioni gli operatori culturali occasionali possono richiedere un aiuto finanziario per le perdite di guadagno legate alle misure di protezione contro il Covid-19. Si fa riferimento al period ...

GR: indennità anche per operatori culturali occasionali Ora nei Grigioni gli operatori culturali occasionali possono richiedere un aiuto finanziario per le perdite di guadagno legate alle misure di protezione contro il Covid-19. Si fa riferimento al period ...

