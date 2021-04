Indagata per corruzione, si lancia da un palazzo. Gravissima dirigente Ministero (Di giovedì 15 aprile 2021) Giovanna Boda, 47 anni, capo del dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli dopo essersi lanciata dal secondo piano di un palazzo in piazza della Libertà a Roma. La donna risulta Indagata per corruzione, in concorso con altre persone, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma relativa a presunte tangenti per affidamenti di appalti da parte del Ministero. Giovanna Boda aveva avuto ieri una perquisizione. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Giovanna Boda, 47 anni, capo del dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali deldell’Istruzione, è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli dopo essersita dal secondo piano di unin piazza della Libertà a Roma. La donna risultaper, in concorso con altre persone, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma relativa a presunte tangenti per affidamenti di appalti da parte del. Giovanna Boda aveva avuto ieri una perquisizione.

