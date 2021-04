In Italia primo trapianto al mondo di trachea su paziente post Covid (Di giovedì 15 aprile 2021) E’ stato effettuato a Roma, al policlinico universitario Sant’Andrea di Roma, il primo trapianto di trachea in Italia e il primo al mondo che viene effettuato su un paziente post Covid-19. “I danni conseguenti all’infezione Sars-Cov2 e alle tecniche di ventilazione invasiva che si sono rese necessarie durante la malattia, hanno provocato l’assottigliamento della trachea che impediva quasi completamente la respirazione, rendendo necessario effettuare l’intervento”, spiegano i medici che oggi hanno presentato l’operazione in una conferenza stampa con la rettrice dell’Università Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Il trapianto è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) E’ stato effettuato a Roma, al policlinico universitario Sant’Andrea di Roma, ildiine ilalche viene effettuato su un-19. “I danni conseguenti all’infezione Sars-Cov2 e alle tecniche di ventilazione invasiva che si sono rese necessarie durante la malattia, hanno provocato l’assottigliamento dellache impediva quasi completamente la respirazione, rendendo necessario effettuare l’intervento”, spiegano i medici che oggi hanno presentato l’operazione in una conferenza stampa con la rettrice dell’Università Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Ilè stato ...

