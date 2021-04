In India il coronavirus non ha fermato il grande bagno rituale nel Gange (Di giovedì 15 aprile 2021) Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a una festa induista nella città di Haridwar: più di mille erano positive al coronavirus Leggi su ilpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a una festa induista nella città di Haridwar: più di mille erano positive al

Ultime Notizie dalla rete : India coronavirus Coronavirus, negli Usa oltre 31 milioni di casi. Record di contagi in India nelle ultime 24 ore Seconda solo alla Cina per popolosità, l'India è seconda al mondo per numero di contagi (dietro ... il conteggio giornaliero dei nuovi casi di coronavirus in Giappone e' arrivato a 4.312, superando i ...

Covid - 19, India: più di mille positivi dopo bagno di massa nel Gange Centinaia di persone sono risultate positive al Coronavirus in India nella località dove si svolge il festival religioso più grande al mondo, dopo che migliaia di fedeli hanno fatto il tradizionale bagno nel fiume Gange. In sole 48 ore sono state ...

Covid: nuovo record casi giornalieri in India, oltre 200mila (ANSA) - ROMA, 15 APR - L'India registra anche oggi un record di nuovi casi giornalieri di Covid-19, 200.739 nelle ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo rende noto il ministero della Sani ...

