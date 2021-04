In Gran Bretagna scoperta una villa romana unica al mondo. Gli storici perplessi: 'Come è finita lì?' (Di giovedì 15 aprile 2021) I resti di una villa di lusso di epoca romana sono stati scoperti in Gran Bretagna . Una preziosa testimonianza della dominazione romana nell'antica Britannia, che però lascia increduli e perplessi ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) I resti di unadi lusso di epocasono stati scoperti in. Una preziosa testimonianza della dominazionenell'antica Britannia, che però lascia increduli e...

Advertising

TgLa7 : #Speranza: Astrazeneca è un vaccino che salva le persone, lo abbiamo visto in Gran Bretagna. Con AstraZeneca prose… - Corriere : Accade in Gran Bretagna, nel West Sussex: allontanati dalla famiglia due adolescenti in sovrappeso. Il giudice: «E’… - Agenzia_Ansa : FLASH | Gran Bretagna, è morto il principe Filippo. #ANSA - riccardomiche : RT @radio3mondo: Cosa succede a #Belfast e al confine tra #Russia e #Ucraina? Ne parliamo domani alle 11 su @Radio3tweet con @riccardomiche… - Marylu58121349 : RT @amArizona13: Con 20 cicli invece di 40, avremmo gli stessi morti della Gran Bretagna, e senza vaccino. -