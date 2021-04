In Germania contagi al top del 2021, "situazione terapie intensive drammatica" (Di giovedì 15 aprile 2021) “La situazione nelle terapie intensive è drammatica”. Il grido di allarme lanciato dal presidente del Robert Koch Institute, Lothar Wieler, durante la sua conferenza stampa a Berlino rende probabili ulteriori misure restrittive in Germania. Per Wieler, bisogna ricorrere anche al “trasferimento dei pazienti, fra le regioni” per usare al meglio le risorse e le attrezzature a disposizione. A lui gli ha fatto eco il ministro della Salute, Jens Spahn, affermando come “non si può aspettare fino alla prossima settimana quando si approverà la legge su freno di emergenza”, avvertendo come “servono nuove misure restrittive”. Il Koch Institute ha registrato, da ieri, 29.426 nuovi casi da coronavirus e 294 i morti nel paese. “I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) “Lanelle”. Il grido di allarme lanciato dal presidente del Robert Koch Institute, Lothar Wieler, durante la sua conferenza stampa a Berlino rende probabili ulteriori misure restrittive in. Per Wieler, bisogna ricorrere anche al “trasferimento dei pazienti, fra le regioni” per usare al meglio le risorse e le attrezzature a disposizione. A lui gli ha fatto eco il ministro della Salute, Jens Spahn, affermando come “non si può aspettare fino alla prossima settimana quando si approverà la legge su freno di emergenza”, avvertendo come “servono nuove misure restrittive”. Il Koch Institute ha registrato, da ieri, 29.426 nuovi casi da coronavirus e 294 i morti nel paese. “I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano ...

